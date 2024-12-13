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Рогов: российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Мокрые Ялы

Рогов: российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Мокрые Ялы

ВС РФ уничтожили переправу через реку Мокрые Ялы к северу от Великой Новоселки, которую использовали ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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