«Известия»: диагностика пищевой аллергии у детей часто дает ложные результаты

Ученые выяснили, что пищевая аллергия у многих детей — ошибочный диагноз. Подавляющее большинство участников проведенного исследования (94%) соблюдали диету без объективных оснований, поскольку непереносимости исследуемых продуктов у них не было, сообщили «Известия».
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