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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывальцев о карьере в СКА: «Психологически не справился. Юношеский максимализм был. Приезжаешь из «Амура» и думаешь – раз в Хабаровске играл по 20 минут, значит, и тут должен столько же»

Новичок « Ак Барса » Алексей Бывальцев поделился воспоминаниями о своем выступлении за СКА. Он играл за клуб из Санкт-Петербурга с 2018 по 2019 год.

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