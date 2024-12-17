В России наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 37-летнего гражданина Латвии Кристса Анцанса к 14 годам колонии общего режима за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника.
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