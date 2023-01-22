В Приамурье зенитчики Восточного военного округа провели со школьниками «Уроки мужества»

Военнослужащие соединения провели беседу на тему «Юные герои России», где выступающие вместе с ребятами вспомнили значимые подвиги отважных детей во времена Великой Отечественной войны.
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