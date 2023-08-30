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Неизвестная ранее компания скупает землю, чтобы построить город для миллионеров: потратили уже миллиард долларов

Неизвестная ранее компания скупает землю, чтобы построить город для миллионеров: потратили уже миллиард долларов

В 2017 году корпорация Flannery Associates впервые выдвинула идею превращения территории округа Солано в город без автомобилей.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Закрытый город для миллионеров?&quot;... А мести улицы, стричь газоны,  управлять общественным транспортом , мыть посуд, стирать вещи будут сами миллионеры?
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7 час.
АР
Анатолий Рябенко
Правильно! Когда всех заселят, тогда одним ударом ликвидировать этих миллионеров кровопийц простого народа.
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4 час.

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