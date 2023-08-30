Неизвестная ранее компания скупает землю, чтобы построить город для миллионеров: потратили уже миллиард долларов
В 2017 году корпорация Flannery Associates впервые выдвинула идею превращения территории округа Солано в город без автомобилей.
Комментарии
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"Закрытый город для миллионеров?"... А мести улицы, стричь газоны, управлять общественным транспортом , мыть посуд, стирать вещи будут сами миллионеры?
Правильно! Когда всех заселят, тогда одним ударом ликвидировать этих миллионеров кровопийц простого народа.
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