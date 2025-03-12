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Царьград

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Бобр-террорист может лишить жителей Словакии водоснабжения

Бобр-террорист может лишить жителей Словакии водоснабжения

Из-за действия грызуна в Татранском национальном парке возникла плотинаПять тысяч жителей нескольких деревень в Словакии могут остаться без воды.

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