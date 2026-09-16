Посланник США Коул: Белый дом снимет санкции с «Лакокраски» и «Беллесбумпрома»

Белоруссия выпустит 25 заключенных, а США отменит ограничения против ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром».
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