В Воронеже полицейские пресекли незаконный оборот табачной продукции на сумму более 170 миллионов рублей

«Воронежские полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресекли противоправную деятельность по производству табачных изделий без предусмотренной законодательством маркировки в особо крупном размере.
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