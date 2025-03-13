Протас об Овечкине и Карбери: «Они очень много разговаривают, мыслят в одном ключе и заряжены на победу. Уверен, тренер многому у Саши учится и сам старается помочь»

– Расскажите о ваших взаимоотношениях со Спенсером Карбери. Команда – один из лидеров НХЛ. В чем его сила? Как я понимаю, вы познакомились с ним, еще когда играли в фарм-клубе? – Да, мы были вместе в «Херши», когда я приехал на 20 игр.