Гол Беншимола помог «Акрону» обыграть «Ахмат» в большинстве

В четверг, 17 сентября, «Акрон» обыграл «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ.В четверг, 17 сентября, «Акрон» обыграл «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ.
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