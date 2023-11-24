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Пугачёва стала номером один в рейтинге артистов, вызывающих у русских чувство стыда

Пугачёва стала номером один в рейтинге артистов, вызывающих у русских чувство стыда

ВЦИОМ утверждает, что Алла Борисовна возглавила очередной рейтинг, но на этот раз с приставкой анти.Так, по данным социологов, Алла Пугачева возглавила анти-рейтинг артистов, вызывающих чувство стыда у граждан России.

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