Путину следует быть осторожнее. Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден. Убийство становится основной версией

Интересная жизнь с Vera Star Вчера после обеда появилась информация, что вертолёт, в борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, потерпел крушение.
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