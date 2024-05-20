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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Vitya Ostap
    Наш президент летает на Росийских самолетах и вертолетахПутину следует бы...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Уже не получится...слишком громкое дело, а вот тихо пришибить могут чтобы рот не открывал, хотя тоже вряд ли до тех п...Кузнецов в камере...
  • Андрей Зарубкин
    Президент Ирана летел на старом вертолете производства США, хотя имелись относительно новые российские вертолеты.Путину следует бы...

Путину следует быть осторожнее. Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден. Убийство становится основной версией

Путину следует быть осторожнее. Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден. Убийство становится основной версией

Интересная жизнь с Vera Star Вчера после обеда появилась информация, что вертолёт, в борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, потерпел крушение.

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Комментарии
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валерия
Хорошее предложение!
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Президент Ирана летел на старом вертолете производства США, хотя имелись относительно новые российские вертолеты.
Ответить
43 мин.
VO
Vitya Ostap
Наш президент летает на Росийских самолетах и вертолетах
Ответить
24 мин.

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