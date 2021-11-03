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BMJ: клинические испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с массовыми нарушениями

BMJ: клинические испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с массовыми нарушениями

Бывший региональный директор компании Ventavia Research Group Брук Джексон сообщила, что испытания вакцины Pfizer против новой коронавирусной инфекции в штате Техас осенью 2020 года проходили с серьезными нарушениями.

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