BMJ: клинические испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с массовыми нарушениями

Бывший региональный директор компании Ventavia Research Group Брук Джексон сообщила, что испытания вакцины Pfizer против новой коронавирусной инфекции в штате Техас осенью 2020 года проходили с серьезными нарушениями.
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