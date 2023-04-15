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19FortyFive: российские суперторпеды «Шквал» представляют серьезную угрозу для кораблей ВМС США

19FortyFive: российские суперторпеды «Шквал» представляют серьезную угрозу для кораблей ВМС США

Российский ВМФ имеет на вооружении уникальные суперторпеды «Шквал», которые представляют серьезную угрозу для ВМС США, пишет 19FortyFive.

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