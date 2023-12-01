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Праздник 2 декабря 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела

Праздник 2 декабря 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела

Праздник 2 декабря 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Елена ВайленкоВ холодные дни декабря, когда мороз стягивает свои леденящие пальцы, православные верующие отмечают день памяти святого Авдия, одного из двенадцати малых пророков.

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