Праздник 2 декабря 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Елена ВайленкоВ холодные дни декабря, когда мороз стягивает свои леденящие пальцы, православные верующие отмечают день памяти святого Авдия, одного из двенадцати малых пророков.
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