В конце дачного сезона на участке полным-полно работы: нужно вовремя убрать овощи, снять яблоки и груши, навести порядок на грядках и в теплице, посеять сидераты, уделить внимание ягодным кустарникам и плодовым деревьям, собрать листья и прочие растительн

﻿﻿В конце дачного сезона участок полон работы: надо вовремя собирать овощи, собирать яблоки и груши, наводить порядок на грядках и в теплице, сеять сидераты, ухаживать за ягодниками кусты и плодовые деревья, собирать листья и другие растительные отходы.