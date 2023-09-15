В конце дачного сезона на участке полным-полно работы: нужно вовремя убрать овощи, снять яблоки и груши, навести порядок на грядках и в теплице, посеять сидераты, уделить внимание ягодным кустарникам и плодовым деревьям, собрать листья и прочие растительн
В конце дачного сезона участок полон работы: надо вовремя собирать овощи, собирать яблоки и груши, наводить порядок на грядках и в теплице, сеять сидераты, ухаживать за ягодниками кусты и плодовые деревья, собирать листья и другие растительные отходы.
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