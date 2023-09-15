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  • ММ
    Какая фигня! Дачники выращивают не газон! А съедобную зелень. А статью надо давать городским властям, которые под кор...Бурые, желтые или...
  • Vladimir Orekhov
    Красота вна огороде - это извращение, издевательство над здравым смыслом. Если хозяин "озадачен" лишь геометрической ...Должен ли огород ...
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    купила полудохлые рассадные цветочки в одном из гипермаркетов,завезла в деревню,оставила старикам-пусть что хотят дел...Каскад красок и о...

В конце дачного сезона на участке полным-полно работы: нужно вовремя убрать овощи, снять яблоки и груши, навести порядок на грядках и в теплице, посеять сидераты, уделить внимание ягодным кустарникам и плодовым деревьям, собрать листья и прочие растительн

В конце дачного сезона на участке полным-полно работы: нужно вовремя убрать овощи, снять яблоки и груши, навести порядок на грядках и в теплице, посеять сидераты, уделить внимание ягодным кустарникам и плодовым деревьям, собрать листья и прочие растительн

﻿﻿В конце дачного сезона участок полон работы: надо вовремя собирать овощи, собирать яблоки и груши, наводить порядок на грядках и в теплице, сеять сидераты, ухаживать за ягодниками кусты и плодовые деревья, собирать листья и другие растительные отходы.

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