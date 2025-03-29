Зеленский начал дерзить "с пистолетом у виска": Чем грозит Киеву новая выходка главы Украины

Елена Рудых

Они думали что нашли себе послушную марионетку Зеленского.))) Они ещё наплачутся с ним.) Он не предсказуем как и Трамп. Заявить, что это не кредит, а безвозмездная помощь.))) США ничего даром не делают.) Нарвались на такого же наглеца. ))