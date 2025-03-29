Зеленский начал дерзить "с пистолетом у виска": Чем грозит Киеву новая выходка главы Украины

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Царьград Фото: коллаж Царьграда Зеленский не собирается возвращать военную помощь от США.

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Комментарии
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Елена Рудых
Они думали что нашли себе послушную марионетку Зеленского.))) Они ещё наплачутся с ним.) Он не предсказуем как и Трамп. Заявить, что это не кредит, а безвозмездная помощь.))) США ничего даром не делают.) Нарвались на такого же наглеца. ))
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