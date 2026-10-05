Уроки чужих ошибок: как России защитить себя от сценария «мигрантского майдана»

События, разворачивающиеся на улицах французских городов, — горящие школы, столкновения с правоохранителями, вспышки этнического насилия — невозможно понять, если рассматривать их изолированно от глобальных геополитических процессов.
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Наше руководство обязательно наступит на собственные грабли. Что им чужие. Мы же отдельная цивилизация, и у нас всё свое, особенно грабли.
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примет нарастающей проблемы с мигрантами лет жтак 20 показывали по новостям ТВ))) Да же мне тетки с дивана была эта проблема очевидна и давно.......И что? Только теперь об этом заговорили в РФ, а когда запускали...? Не знали?
Элита это главные коррупционеры ,они надеются если что отсидеться за границей в случае майдана в РФ
Гнать их всех надо взашей
У нас это все в передии... Как бы не пытались наши продажные Ылиты рассказывать, что все хорошо. Праздник плова и тд. Достали
"вызвав категорическое неприятие ни у Тель-Авива, ни у его заокеанских покровителей." - объясните пожалуйста, как понять этот текст?
Глухой, да услышит, слепой, да увидит, тупой, да поймёт! Пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится!