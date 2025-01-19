Журнал Time представил обложку с Трампом, сметающим документы Байдена со стола

Американский журнал Time представил обложку нового выпуска, на которой изображен избранный президент США Дональд Трамп, сметающий со стола в Овальном кабинете Белого дома документы, телефон и солнцезащитные очки главы действующей американской администрации Джо Байдена.
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