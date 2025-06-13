БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Деприватизаторам на заметку: Частную собственность власть в России никогда священной не считала

Деприватизаторам на заметку: Частную собственность власть в России никогда священной не считала

То, что существовало в Российской империи до 1917 года, никак на капитализм не было похоже Александр Широкорад На фото: вид на Путиловский завод (Фото: kzgroup) Наши историки любят цитировать речь Александра III от 21 мая 1883 года: «Всякая собственность должна быть неприкосновенной».

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