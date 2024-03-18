Врач Исакова: кашель может указывать на рефлюкс, повышающий риск рака пищевода

Кашель, боль и першение в горле иногда могут указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ). Это хроническое заболевание, при котором желудочный сок забрасывается в пищевод и раздражает его слизистую, а в результате приводит к раку пищевода.
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