В деревне Волдынь Талдомского городского округа начали заливать пирс пожарного водоема

В деревне Волдынь Талдомского городского округа начались работы по обустройству пожарного водоема. Специалисты приступили к заливке пирса после того, как установили водозаборный колодец и смонтировали опалубку.
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