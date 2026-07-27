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В деревне Волдынь Талдомского городского округа начали заливать пирс пожарного водоема

В деревне Волдынь Талдомского городского округа начали заливать пирс пожарного водоема

В деревне Волдынь Талдомского городского округа начались работы по обустройству пожарного водоема. Специалисты приступили к заливке пирса после того, как установили водозаборный колодец и смонтировали опалубку.

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