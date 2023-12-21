Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    У нас даже границы с этим Узбекистаном нет,  нам однозначно он не надо и пусть  не раздувают бурю в стакане, просто П...В МИД России назв...
  • Геннадий Бережнов
    Вот так взять и присоединить, а можно ли так сегодня? Нужны ли они нам? Что то Прилепин погорячился или решил их напу...В МИД России назв...
  • Валерий Шаронов
    что хроническое недосыпание на заседаниях? послушать слуг народа так они ни спят, ни едят радея за народ. только мног...Матвиенко намерен...

RS: Украина должна признать утрату территорий для достижения мира

Украине стоит смириться с потерей территории для урегулирования конфликта. Об этом 21 декабря пишет Responsible Statecraft - издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх