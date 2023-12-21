Украине стоит смириться с потерей территории для урегулирования конфликта. Об этом 21 декабря пишет Responsible Statecraft - издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне».
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