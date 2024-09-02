Россия ждёт отца нации

" самодержавии с не элитарным, социальным обликом" - Ералаш в умах ! Типа спаривание шакала и овечки ... ! Самодержавие - паразитическое общество ! Социальный облик - антогонист паразитического общества ! НАПРАШИВАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ , ИСПЫТАННЫЙ ИСТОРИЕЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА = СТАЛИНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ ! НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО и ПРОСТОР ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ !!! Из прогнившего , трухлявого , отсталого на столетия ... самодержавия что либо хорошее , тем более для народа никогда не создать ! Наивные (или вражеские) умы хотят втянуть народ в лживые дебри !

Борис Тросницкий

Авторитарный режим хорош только тогда, когда АВТОРИТЕТ стоит на позициях интересов ВСЕГО общества. Но он физиологически не вечен. Вспомним, как привычка народа к авторитету помогла Хрущеву, пролезть во влать, а потом и Горбачеву завершить процесс отката от социализма и разрушения Советского Союза. Думаю, нужен правильно подобранный коллективный орган- нечто вроде Совета партии, стоящей на позициях социального равенства, но сперва необходимо восстановить это социальное равенство. Иначе любые авторитеты или коллективные органы выродятся в приказчиков кучки крупных воров-владельцев основного капитала в обществе.