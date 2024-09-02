РУССКАЯ НАЦИОНА...
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  • Борис Тросницкий
    Авторитарный режим хорош только тогда, когда АВТОРИТЕТ стоит на позициях интересов ВСЕГО общества. Но он физиологичес...Россия ждёт отца ...
  • Малик Гумеров
    Буржуазия грабит страну и народ !!!       Чиновничество грабит бюджет  - крохи с барского стола буржуазии !          ...Фигурант дела о в...
  • Малик Гумеров
    " самодержавии с не элитарным, социальным обликом" - Ералаш в умах !  Типа  спаривание  шакала и овечки ... !        ...Россия ждёт отца ...

Россия ждёт отца нации

Россия ждёт отца нации

История с Дуровым как момент истины   Создавая такую сеть, как Телеграм, ты не можешь её контролировать.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot; самодержавии с не элитарным, социальным обликом&quot; - Ералаш в умах !  Типа  спаривание  шакала и овечки ... !                 Самодержавие - паразитическое общество !                           Социальный облик - антогонист паразитического общества !        НАПРАШИВАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ , ИСПЫТАННЫЙ  ИСТОРИЕЙ  ОПЫТ  ЭФФЕКТИВНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ  СОЦИАЛЬНОГО СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА = СТАЛИНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ !         НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО  и  ПРОСТОР ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ !!!                                                                   Из прогнившего , трухлявого , отсталого на столетия ... самодержавия  что либо хорошее , тем более для народа  никогда  не создать !     Наивные (или вражеские)  умы   хотят   втянуть народ в лживые  дебри !
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16 час.
Борис Тросницкий
Авторитарный режим хорош только тогда, когда АВТОРИТЕТ стоит на позициях интересов ВСЕГО общества. Но он физиологически не вечен. Вспомним, как привычка народа к авторитету помогла Хрущеву, пролезть во влать, а потом и Горбачеву завершить процесс отката от социализма и разрушения Советского Союза. Думаю, нужен правильно подобранный коллективный орган- нечто вроде Совета партии, стоящей на позициях социального равенства, но сперва необходимо восстановить это социальное равенство. Иначе любые авторитеты или коллективные органы выродятся в приказчиков кучки крупных воров-владельцев основного капитала в обществе.
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10 час.

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