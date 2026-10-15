Neo12 первым в отрасли получит дисплей с такими характеристиками Компания iQOO официально анонсировала смартфон Neo12, который должен выйти на рынок в конце октября 2026 года.
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