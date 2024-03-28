Мэр Кемерова сообщил о подрыве льда на Томи

Глава областного центра рассказал о том, когда в районе Коммунального моста будут взрывать лед.Мэр города Кемерово Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале сообщил о том, когда будет производиться подрыв льда.
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