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Мэр Кемерова сообщил о подрыве льда на Томи

Мэр Кемерова сообщил о подрыве льда на Томи

Глава областного центра рассказал о том, когда в районе Коммунального моста будут взрывать лед.Мэр города Кемерово Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале сообщил о том, когда будет производиться подрыв льда.

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