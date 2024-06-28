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Колыванов о Грузии на Евро: «Удивили многих, положительные эмоции. Сейчас команда похожа на ту, которая была в 1980-х годах»

Колыванов о Грузии на Евро: «Удивили многих, положительные эмоции. Сейчас команда похожа на ту, которая была в 1980-х годах»

Команда обыграла Португалию (2:0) в заключительном туре группового этапа и вышла в 1/8 финала, где сыграет с Испанией.

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