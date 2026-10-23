Депутат Демократической партии, крупнейшей оппозиционной партии Албании, зажигает цветную дымовую шашку в знак протеста во время сессии парламента в Тиране, Албания, 20 ноября 2023 года © Florion Goga/ReutersДепутаты парламента Албании устроили драку в зале заседаний из-за разногласий по вопросу продолжающихся в стране антиправительственных протестов.
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