Два года без Шефа: 14 сентября 2022 года ушел из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Потеря Владимира Николаевича Сунгоркина стала сравнима с потерей отца. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП Кажется, только недавно мы получили скорбную весть из Приморья, что остались без лучшего руководителя за всю историю «Комсомольской правды»… А уже два года прошло, оказывается.
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