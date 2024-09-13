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Два года без Шефа: 14 сентября 2022 года ушел из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Два года без Шефа: 14 сентября 2022 года ушел из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Потеря Владимира Николаевича Сунгоркина стала сравнима с потерей отца. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП Кажется, только недавно мы получили скорбную весть из Приморья, что остались без лучшего руководителя за всю историю «Комсомольской правды»… А уже два года прошло, оказывается.

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