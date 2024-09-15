Стали известны победители третьего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» завершился на курорте «Роза Хутор». Мероприятие собрало представителей KION, Okko, PREMIER, START, Wink, «Иви» и «Кинопоиск», которые презентовали ключевые проекты нового сезона, сообщает пресс-служба фестиваля «Новый сезон».
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