Альберт Яруллин: «Это одно из самых болезненных поражений в моей карьере»

Фото: ak-bars.ru Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения в шестом матче четвертьфинала Кубка Гагарина от московского «Динамо» со счетом 1:6 (2–4 в серии) поблагодарил болельщиков, которые также «проходят испытания вместе с командой».
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