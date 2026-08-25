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Трамп заявил, что Канада не государство

Трамп заявил, что Канада не государство

Президент США Дональд Трамп в одном из постов в Truth Social заявил, что Канада не государство. Он отметил, что Канада «обдирала» США на протяжении десятилетий, взимая с американских фермеров тарифы в 400% и выше, а также вытеснила из бизнеса многие компании из Штатов.

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