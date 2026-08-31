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Регионы России

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Пожар на заводе WB Electronics в Польше: возможный поджог

Пожар на заводе WB Electronics в Польше: возможный поджог

В ночное время 31 августа на оборонном предприятии WB Electronics в польском городе Скаржиско-Каменна, специализирующемся на сборке комплектующих и систем управления для беспилотных летательных аппаратов, произошёл пожар.

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