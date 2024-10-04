Ignio.com Дева. Еженедельный автомобильный гороскоп за 7 - 13 октября

Неделя могла бы быть, пожалуй, и получше. Есть вероятность различных мелких поломок, которые, может, и не скажутся на безопасности и скорости, но тем не менее доставят вам немало неприятных минут, да и кошелек опустошат.
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