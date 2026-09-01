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Новости Липецка

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В Липецке 2 сентября несколько улиц останутся без электричества

В Липецке 2 сентября несколько улиц останутся без электричества

Свет отключат на восемь часов в нескольких районах Липецка.В Липецке 2 сентября с 09:00 до 17:00 временно отключат электричество сразу на нескольких улицах.

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