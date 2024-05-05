В Приморском крае юнармейцы приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В ходе игр участники проявили эрудицию в викторине на знание истории России, преодолели полосу препятствий, выполнили нормативы по строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите - надевание общевойскового защитного комплекта, а также нормативы комплекса ГТО.