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Царьград

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Продукты в "Чижике" нужно уметь выбирать: Мастер-класс от блогера. Что можно купить без опасений

Продукты в "Чижике" нужно уметь выбирать: Мастер-класс от блогера. Что можно купить без опасений

Чтобы попасть в магазин по-настоящему низких цен, теперь не нужно ехать в отдалённый район города. Появились торговые точки в шаговой доступности, но уже совершенно другой сети.

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