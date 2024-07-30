Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Посольство РФ в Венесуэле рекомендовало россиянам не выходить на улицу

Посольство РФ в Венесуэле рекомендовало россиянам не выходить на улицу

Российское посольство в Венесуэле обратилось к соотечественникам с рекомендацией. На фоне происходящих в стране беспорядков дипломатическое представительство призвало россиян придерживаться правил безопасности избегать места скопления огромных людских масс, не выходить лишний раз на улицу.

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