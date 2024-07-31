Как сидят в мегатюрьме в Сальвадоре: здесь 40 тысяч заключенных и все из банд

В прошлом году в Сальвадоре впервые открылась самая большая и самая жесткая тюрьма в мире. Гигантский комплекс рассчитан на 40 тысяч заключенных, сюда попадают только наиболее опасные гангстеры и главы преступных семей.
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