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Серебряков о Ги Буше: «В «Авангарде» много обсуждали тактику, он сказал, что будет разжевывать. Мы начали играть агрессивно, вдвоем идти в давление, он изменил зону обороны»

Серебряков о Ги Буше: «В «Авангарде» много обсуждали тактику, он сказал, что будет разжевывать. Мы начали играть агрессивно, вдвоем идти в давление, он изменил зону обороны»

«Авангард» завершил сезон во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» (3-4 в серии).

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