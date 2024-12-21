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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ривалдо: «Мбаппе хватает таланта, чтобы стать следующим лучшим игроком мира, и он в лучшем клубе с точки зрения трофеев и истории. Он станет ключевым игроком «Реала», уверен»

«У Мбаппе выдался сложный старт, но я всегда говорил, что он добьется успеха в «Реале», он будет много забивать и будет выделяться.

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