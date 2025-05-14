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Приедет ли Путин в Стамбул на встречу с Зеленским и чем закончатся переговоры: ответы на главные вопросы

Приедет ли Путин в Стамбул на встречу с Зеленским и чем закончатся переговоры: ответы на главные вопросы

После предложения Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, события понеслись галопом.

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