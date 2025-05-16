Bloomberg узнал о возникших в ВЭФ трудностях с выбором нового председателя форума

Глава ЕЦБ Кристин Лагард по-прежнему считается главным кандидатом на пост председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) после того, как основатель форума Клаус Шваб внезапно ушел с этого поста в апреле, сообщает Bloomberg.
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