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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bloomberg узнал о возникших в ВЭФ трудностях с выбором нового председателя форума

Bloomberg узнал о возникших в ВЭФ трудностях с выбором нового председателя форума

Глава ЕЦБ Кристин Лагард по-прежнему считается главным кандидатом на пост председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) после того, как основатель форума Клаус Шваб внезапно ушел с этого поста в апреле, сообщает Bloomberg.

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