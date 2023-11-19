Будет вкусно
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Будет вкусно

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Покупаю самый дешевый куриный субпродукт, чтобы приготовить обалденную закуску для гостей

Покупаю самый дешевый куриный субпродукт, чтобы приготовить обалденную закуску для гостей

Никто даже не догадался, что стоит она "копейки", а вкус действительно шикарен. Еще один плюс этой закуски, помимо дешевизны, что она готовится до смешного просто.

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Комментарии
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Елена Хараничева
Ну, 175 рублей за кг желудков-не копейки...
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12 час.
ирина Ирина
Купила сердечки 0,5 кг за 200 руб. Вот тебе и дешёвые субпродукты.
Ответить
4 час.

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