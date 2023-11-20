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Ребров о падении Мудрика в штрафной Италии: «Это пенальти, на мой взгляд, но не мы принимаем решения. ВАР не позвал судью к монитору»

Ребров о падении Мудрика в штрафной Италии: «Это пенальти, на мой взгляд, но не мы принимаем решения. ВАР не позвал судью к монитору»

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте матча квалификации Евро-2024 полузащитник Александр Зубков сделал передачу по направлению к центру штрафной площади.

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