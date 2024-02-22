Главой ведомства дано поручение доложить о расследовании обстоятельств травмирования ребенка в Ленинградской области

21 февраля 2024 года в ходе проведения тренировки в одном из спортивных клубов города Всеволожска произошло обрушение металлического крепления балки, к которому был прикреплён струнный карниз со шторой, в результате чего 9-летний ребенок получил тяжелые травмы.