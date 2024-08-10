На Западе высказались о стратегии ВСУ в Курской области

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Стратегию Вооруженных сил Украины в Курской области разработал Североатлантический альянс, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии