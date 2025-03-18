Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты с тонометром на лбу: как некоторые московские поликлиники превратились в базар здоровья (реальные примеры)

Мигранты с тонометром на лбу: как некоторые московские поликлиники превратились в базар здоровья (реальные примеры)

Avia.pro - СМИ Московские поликлиники всё больше напоминают какой-то интернациональный базар, где вместо грамотных врачей — мигранты с дипломами сомнительного происхождения и русским языком на уровне «здрасте-до свидания».

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