Раскрыт план мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

ВАШИНГТОН, 1 марта, ФедералПресс. Разработанный по итогам серии переговоров российской и украинской делегаций проект договора о мирном соглашении предусматривал вступление Украины только в Евросоюз и исключал подачу заявки в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии