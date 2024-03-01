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ФедералПресс

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Раскрыт план мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

Раскрыт план мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

ВАШИНГТОН, 1 марта, ФедералПресс. Разработанный по итогам серии переговоров российской и украинской делегаций проект договора о мирном соглашении предусматривал вступление Украины только в Евросоюз и исключал подачу заявки в НАТО.

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